Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2026 года

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих включили в список из 10 претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2026 года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

Об этом объявили на официальных ресурсах организации.

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В сезоне-2026 Магучих стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира по легкой атлетике, завоевала "золото" ЧМ-2026, а также выиграла чемпионат Европы на открытом воздухе.

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Все номинантки на лучшую легкоатлетку-2026

Надя Батоклетти (Италия) — бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м

София Фиорини (Италия) — марафонская спортивная ходьба

Эми Гант (Великобритания) — бег на 100 м, 200 м

Джорджия Гантер-Белл (Великобритания) — бег на 800 м, 1500 м

Генриетте Егер (Норвегия) — бег на 400 м

Ярослава Магучих (Украина) — прыжки в высоту

Мария Перес (Испания) — полумарафонская спортивная ходьба

Джессика Схилдер (Нидерланды) — толкание ядра

Одри Верро (Швейцария) — бег на 800 м

Эмма Заплеталова (Словакия) — бег на 400 м с барьерами

Отметим, что Магучих признавалась лучшей легкоатлеткой 2024 года и единственная из перечня этого года претендует на вторую награду.

Оглашение трех финалисток премии состоится 1 октября, а имя победительницы объявят во время торжественной церемонии 24 октября.

Победителей будут определять по результатам четырех видов голосования, каждый из которых будет иметь одинаковый вес — 25%. В них войдут голосование общественности, федераций-членов European Athletics, представителей СМИ и экспертной комиссии организации.

Голосование в номинации на звание лучшей легкоатлетки 2026 доступно по ссылке.

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Ранее сообщалось, что Магучих во второй раз подряд завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги.

Напомним, Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

На счету Магучих также "золото" ЧМ-2023 в Будапеште и две победы на чемпионатах мира в помещении (2022 и 2026), а еще шесть раз она становилась чемпионкой Европы (трижды — в помещении).

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