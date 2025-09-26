- Дата публикации
Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в Европе: как проголосовать
Ярослава оказалась среди претенденток на главную награду от European Athletics.
Украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2025 года в Европе.
Об этом сообщает European Athletics.
Претендентками на награду лучшей легкоатлетке 2025 года являются:
Ярослава Магучих (Украина) – прыжки в высоту;
Надя Батоклетти (Италия) – бег;
Фэмке Болл (Нидерланды) – бег;
Джорджия Гантер Белл (Великобритания) – бег;
Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – бег;
Кейт О'Коннор (Ирландия) – пяти- и семиборье;
Мария Перес (Испания) – спортивная ходьба;
Джессика Схилдер (Нидерланды) – толкание ядра;
Тина Шутей (Словения) – прыжки с шестом;
Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – метание диска.
В этом сезоне 24-летняя Ярослава выиграла "золото" чемпионата Европы в помещении, "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, а также бронзовые медали на чемпионатах мира в помещении и на открытом воздухе.
Обладательница главной награды от European Athletics станет известна 25 октября. Проголосовать за украинку можно по этой ссылке.
Добавим, что в прошлом году Магучих впервые в карьере признали лучшей легкоатлеткой Европы.
Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.