Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в Европе: как проголосовать

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2025 года в Европе.

Об этом сообщает European Athletics.

Претендентками на награду лучшей легкоатлетке 2025 года являются:

Ярослава Магучих (Украина) – прыжки в высоту;

Надя Батоклетти (Италия) – бег;

Фэмке Болл (Нидерланды) – бег;

Джорджия Гантер Белл (Великобритания) – бег;

Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – бег;

Кейт О'Коннор (Ирландия) – пяти- и семиборье;

Мария Перес (Испания) – спортивная ходьба;

Джессика Схилдер (Нидерланды) – толкание ядра;

Тина Шутей (Словения) – прыжки с шестом;

Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – метание диска.

В этом сезоне 24-летняя Ярослава выиграла "золото" чемпионата Европы в помещении, "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, а также бронзовые медали на чемпионатах мира в помещении и на открытом воздухе.

Обладательница главной награды от European Athletics станет известна 25 октября. Проголосовать за украинку можно по этой ссылке.

Добавим, что в прошлом году Магучих впервые в карьере признали лучшей легкоатлеткой Европы.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.