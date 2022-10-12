Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года: кто ее конкурентки

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года.

Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики (World Athletics).

Женщина из года в год



Retweet to hlasать для Ярослава Mahuchikh в the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/p6WnCPJ8B1 — World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2022

Всего на почетную награду претендуют десять спортсменок. Кроме Магучих, в список номинанток вошли Кимберли Гарсия (спортивная ходьба), Шона Миллер (бег на 400 м), Шерика Джексон (бег на 200 м), Фейт Кипьегон (бег на 1500 м), Тоби Амусан (бег с барьерами на 100 м), Сидни Маклафлин (бег с барьерами на 400 м), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бег на 100 м), Чейз Или (толкание ядра), Юлимар Рохас (тройной прыжок).

В сезоне-2022 Магучих завоевала историческое "золото" Мультиспортивного чемпионата Европы, "золото" чемпионата мира в помещении, "серебро" мирового первенства, а также победила в финале Бриллиантовой лиги, перед этим выиграв ряд этапов крупнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике.

Именно 21-летней спортсменке из Днепра принадлежит мировой рекорд сезона в прыжках в высоту - 2,05 м.

Ранее сообщалось, что Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы 2022 года.

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