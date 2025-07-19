Магучих осталась вне пьедестала на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

23-летняя уроженка Днепра закончила соревнования с результатом 1,93 метра.

Победительницей стала британка Морган Лейк (1,96 метра). "Серебро" и "бронзу" завоевали австралийка Элеонор Паттерсон (1,93 метра) и немка Кристина Гонзель (1,93 метра) соответственно, которые опередили украинку из-за меньшего количества попыток.

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Магучих впервые за три года оказалась вне пьедестала на международных соревнованиях. В последний раз она оставалась без медали в 2022 году на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (пятое место).

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.