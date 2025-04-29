Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отобралась на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике.

Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics.

23-летняя украинка автоматически квалифицировалась на новосозданный турнир благодаря "золоту" Олимпийских игр-2024.

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Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике будет проводиться впервые в истории. В отличие от классического чемпионата мира, участие в нем примет ограниченное количество легкоатлетов (не более 8 для небеговых дисциплин и 16 – для беговых).

Дебютный в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике состоится 11-13 сентября 2026 года в Будапеште.

Призовой фонд соревнований составит 10 млн долларов, а каждый чемпион получит 150 тысяч долларов.

Напомним, в этом сезоне Магучих выиграла "золото" Евро-2025 в помещении и стала бронзовой призеркой ЧМ-2025 в помещении. Также украинка стала победительницей первого этапа сезона Бриллиантовой лиги.

В прошлом сезоне Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.