Магучих покорилось уникальное достижение в истории мировой легкой атлетики

Ярослава Магучих / © Associated Press

Реклама

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая завоевалао "золото" абсолютного чемпионата мира-2026 в венгерском Будапеште, вошла в историю мировой легкой атлетики.

24-летняя уроженка Днепра стала первой в истории легкоатлеткой с титулами абсолютной чемпионки мира, олимпийской чемпионки и чемпионки мира.

Реклама

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике проводится впервые в истории. За победу в нем Ярослав получит рекордные 150 тысяч долларов.

Реклама

К примеру, чемпионы финала Бриллиантовой лиги-2026 заработали по 60 тысяч долларов.

"Честно, я очень рада, что так быстро — 1.86, 1.91, 1.95, 1.99 и дальше должно было быть 2.02 м, но его не было. На самом деле для меня это очень круто, когда так быстро. Я хоть и привыкла лежать, но иногда, когда плохая погода, ждать своего выступления по полчаса или час немного надоедает. Я очень рада выиграть этот трофей и завершить сезон на хорошей ноте. Конечно, хотелось прыгнуть немного выше, но самое главное, что трофей есть. Это первый такой чемпионат мира, и я его выиграла", — сказала Магучих в эксклюзивном комментарии Суспільне Спорт.

Ярослава Магучих с трофеем абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике / © Associated Press

Ярослава выиграла абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике с результатом 1,99 метра, покорив эту планку со второй попытки.

Видео победного прыжка Магучих

Напомним, Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Реклама

На счету Магучих также "золото" ЧМ-2023 в Будапеште и две победы на чемпионатах мира в помещении (2022 и 2026), а еще шесть раз она становилась чемпионкой Европы (трижды — в помещении).

Ранее сообщалось, что Магучих во второй раз подряд завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги.

Новости партнеров

Новости партнеров