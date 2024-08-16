Магучих пожертвовала часть призовых за "золото" Олимпиады-2024 на лечение бойцам ВСУ

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая завоевала "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже, пожертвовала 500 тысяч гривен благотворительной организации "Патронатная служба Ангелы Азова".

Об этом сообщила руководитель патронатной службы "Ангелы Азова", волонтер и общественно-политический деятель Елена Толкачева на своей странице в Facebook.

"Меня приятно впечатлило, когда вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тысяч от украинской олимпийской спортсменки Ярославы Магучих.

Хочу поблагодарить от имени команды "Ангелов Азова", тяжелораненых бойцов и их семей. Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре", – написала Толкачева.

Отметим, что Магучих уже далеко не в первый раз финансово помогла украинским военным. Ранее сообщалось, что Ярослава также пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

На Играх в Париже 22-летняя легкоатлетка из Днепра выборола свою вторую олимпийскую медаль в карьере и первое "золото". В Токио-2020 она завоевала "бронзу".

Напомним, в начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Эксклюзивно для Сниданка! Ярослава Магучих о своей победе на Олимпиаде в Париже!

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