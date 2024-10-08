Магучих призналась, на скольких еще Олимпиадах планирует выступить, и какой рекорд хочет побить

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, как долго собирается продолжать свою спортивную карьеру.

23-летняя легкоатлетка заявила, что планирует выступить еще на двух Олимпийских играх – в 2028 году в Лос-Анджелесе (США) и в 2032 году в Брисбене (Австралия).

В частности, Ярослава настроена побить олимпийский рекорд женских прыжков в высоту, который составляет 2,06 метра.

"Конечно, хочется прыгать еще выше, бороться за еще больше золотых наград. Очень хочется быть двукратной олимпийской чемпионкой. Конечно, еще не побит олимпийский рекорд – 2,06 м. Очень хочется побить, к этому идем.

Начнется новый цикл подготовки, четыре года до Лос-Анджелеса, и ставлю своей целью побить этот олимпийский рекорд.

До какого возраста в нашем виде спорта обычно соревнуются женщины? Все индивидуально, но прыгают где-то до 35. И вот у меня в планах еще две Олимпиады. То есть Австралия в 2032-м и все. Мне будет 31, и как раз еще можно прыгать", – сказала Магучих в интервью проекту Мы – Украина.

В этом году Магучих впервые стала олимпийской чемпионкой, завоевав "золото" на Играх-2024 в Париже. Это ее вторая олимпийская медаль в карьере, в Токио-2020 украинка выборола бронзу.

Кроме того, Ярослава в 2024 году выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Напомним, Магучих активно помогает ВСУ. После завоевания олимпийского "золота" она пожертвовала 500 тысяч гривен благотворительной организации "Патронатная служба Ангелы Азова", а затем задонатила миллион гривен на сбор Игоря Лаченкова. Также Ярослава пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

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