Магучих продекламировала "Заповіт" Тараса Шевченко после завоевания "золота" на Евро-2025 (видео)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после того, как выиграла "золото" Евро-2025 по прыжкам в высоту в помещении, продекламировала знаменитое стихотворение "Заповіт" Тараса Шевченко.

Таким образом 23-летняя спортсменка почтила память легендарного Кобзаря, ведь именно в этот день, 9 марта, выдающийся украинский поэт родился в 1814 году.

Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении. Она также выигрывала золотые награды на двух предыдущих ЧЕ в 2021 и 2023 годах.

Магучих стала лишь второй спортсменкой в ​​истории, которая трижды подряд выигрывала чемпионат Европы в помещении.

Первой легкоатлеткой, которой покорилось такое достижение, была Розмари Аккерман. Она выигрывала ЧЕ по прыжкам в высоту в 1974, 1975 и 1976 годах.

Отметим, что в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ранее сообщалось, что украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал "золото" чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении.

Читайте также:

Украина выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Украинский гимнаст завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Баку

Гераскевич остановился в шаге от медали на чемпионате мира-2025 по скелетону