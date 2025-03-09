Магучих продекламировала "Заповіт" Тараса Шевченко после завоевания "золота" на Евро-2025 (видео)

Ярослава почтила память легендарного Кобзаря.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после того, как выиграла "золото" Евро-2025 по прыжкам в высоту в помещении, продекламировала знаменитое стихотворение "Заповіт" Тараса Шевченко.
Таким образом 23-летняя спортсменка почтила память легендарного Кобзаря, ведь именно в этот день, 9 марта, выдающийся украинский поэт родился в 1814 году.
Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении. Она также выигрывала золотые награды на двух предыдущих ЧЕ в 2021 и 2023 годах.
Магучих стала лишь второй спортсменкой в истории, которая трижды подряд выигрывала чемпионат Европы в помещении.
Первой легкоатлеткой, которой покорилось такое достижение, была Розмари Аккерман. Она выигрывала ЧЕ по прыжкам в высоту в 1974, 1975 и 1976 годах.
Отметим, что в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.
Ранее сообщалось, что украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал "золото" чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении.
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