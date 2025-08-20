Магучих прокомментировала свое выступление без результата на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление без результата на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

"Я не прыгнула ничего. Это ничего страшного. Главное восстановиться к чемпионату мира. Следующий год будет лучше. Я надеюсь, что восстановлюсь к финалу Бриллиантовой лиги. Самое важное – наслаждаться соревнованиями", – сказала Магучих во флешкоментарии организаторам соревнований.

В Лозанне 23-летняя украинка сразу не смогла взять высоту 1,86 метра. Затем она перенесла попытку на 1,91 метра – планка снова не покорилась. От третьей попытки Ярослава отказалась, закончив соревнования без результата.

Отметим, что в соревнования проходили в сложных погодных условиях – под ливнем. Магучих выступала с перетейпированной правой ногой выше колена.

О серьезности травмы Ярослава ничего не рассказала. Ее следующий старт должен состояться в среду, 27 августа, в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Добавим, что 15 августа Магучих с рекордом соревнований (2,00 метра) триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии. Этим 23-летняя украинка прервала свою серию без побед на этапах Бриллиантовой лиги, которая длилась три турнира подряд.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.