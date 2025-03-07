Магучих прошла в финал женских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении (видео)

Женский финал по прыжкам в высоту на чемпионате Европы состоится в воскресенье, 9 марта.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих пробилась в финал чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходит в нидерландском Апелдорне.

В квалификации выступили три украинки: кроме Магучих, нашу страну также представляли Юлия Чумаченко и Екатерина Табашник.

В финал из украинок смогла отобраться только Магучих, которая с первой попытки взяла высоту 1,89 м. Чумаченко и Табашник не преодолели квалификацию.

Всего в финал прошли девять спортсменок, которые взяли необходимую высоту (1,89 м).

Финал женских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении состоится в воскресенье, 9 марта, начало – в 18:05 по киевскому времени.

Отметим, что накануне состоялась квалификация мужских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении, где соревновались три украинца: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук. В финал, запланированный на субботу, 8 марта, отобрались Дорощук и Никитин, которые взяли планку 2,23 м.

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Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля 2024-го Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

По итогам успешного сезона Магучих признали лучшей легкоатлеткой мира 2024 года. Также Ярославу признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года.

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