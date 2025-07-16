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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Магучих разделила "золото" на этапе Континентального тура в Бельгии

Ярослава разделила победу с американской легкоатлеткой.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих разделила "золото" на этапе "бронзового" Континентального тура в бельгийском Льеже.

23-летняя уроженка Днепра разделила первое место с американкой Черити Хафнагель. Обе спортсменки взяли высоту 1,91 метра. Третьей стала чешка Михаэла Груба (1,86 метра).

Отметим, что Ярослава также пыталась покорить 1,96 метра, но с трех попыток не смогла этого сделать.

Следующие соревнования Магучих проведет в субботу, 19 июля, на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала "серебро" на этапе "бронзового" Континентального тура в итальянской Брешии.

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