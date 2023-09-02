Магучих с личным рекордом сезона выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава досрочно отобралась в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.
21-летняя спортсменка из Днепра сумела покорить высоту 2,02 метра.
Магучих повторила лучший результат в нынешнем сезоне и обновила личный рекорд 2023 года.
"Серебро" соревнований взяла словенка Лия Апостоловски (1,92 метра), "бронзу" – австралийка Элеанор Паттерсон (1,92 метра).
Еще одна украинка Юлия Чумаченко заняла пятое место, прыгнув на 1,86 метра.
Кроме того, Магучих досрочно отобралась в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги, который состоится 16-17 сентября в американском Юджине. Ранее право выступить там также выборола украинка Ирина Геращенко.
Бриллиантовая лига. Сямэн. Прыжки в высоту (женщины)
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 метра
2. Лия Апостоловски (Словения) – 1,92 метра
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,92 метра
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5. Юлия Чумаченко (Украина) – 1,86 метра
Напомним, в конце августа Магучих выборола "золото" на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште. Для Украины это единственная золотая награда на этом турнире и первая победа на ЧМ за последние 10 лет.
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