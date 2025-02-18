Магучих с лучшим результатом сезона в мире триумфовала на турнире в Словакии

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Континентального тура в словацкой Банской Быстрице.

23-летняя украинка покорила планку на высоте 2,01 метра, показав лучший результат текущего сезона в мире.

В борьбе за "золото" наша спортсменка обошла бронзовую призерку Олимпиады-2024 австралийку Элеанор Паттерсон (1,99 метра), а также двукратную медалистку чемпионатов Европы и призерку финала Бриллиантовой лиги сербку Ангелину Топич (1,96 метра).

Таким образом, Магучих выиграла вторые подряд международные соревнования в сезоне-2025. В начале февраля Ярослава с результатом 1,94 метра завоевала "золото" на турнире в итальянском Удине.

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Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля 2024-го Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

По итогам успешного сезона Магучих признали лучшей легкоатлеткой мира 2024 года. Также Ярославу признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года.

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