Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" в финале Бриллиантовой лиги-2023, который состоялся в американском Юджине.

Спортсменка из Днепра, которая 19 сентября будет праздновать свое 22-летие, выиграла соревнования с результатом 2,03 метра. Это новый рекорд сезона в мире. Ярослава также пыталась взять высоту 2,05 м, но не смогла этого сделать.

Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также прыгнула на 2,03 м, но уступила Магучих по количеству попыток. Третьей стала сербка Ангелина Топич – 1,95 метра.

В финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту выступили еще две украинки: Юлия Левченко разделила пятое место с британкой Морган Лейк (обе прыгнули на 1,91 метра), а Ирина Геращенко стала седьмой с результатом 1,87 метра.

Бриллиантовая лига. Финал. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,03 м

3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,95 м

4. Вашти Каннингем (США) – 1,91 м

5. Морган Лейк (Великобритания) – 1,91 м

5. Юлия Левченко (Украина) – 1,91 м

7. Ирина Геращенко (Украина) – 1,87 м

Добавим, что для Магучих это был шестой старт в этом сезоне на Бриллиантовой лиге. Ранее Ярослава выиграла "золото" в Рабате, Сямэне и Брюсселе, а также завоевала "бронзу" в Лозанне и Монако.

Отметим, что Магучих второй раз подряд стала победительницей финала Бриллиантовой лиги. В прошлом году так же с результатом 2,03 метра она триумфовала в Цюрихе.

Напомним, в конце августа Магучих выборола "золото" на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште. Для Украины это единственная золотая награда на этом турнире и первая победа на ЧМ за последние 10 лет.

Читайте также:

Сборная Украины с историческим медальным рекордом завершила выступления на Играх непокоренных-2023

В финале обыграла россиянку: украинская теннисистка стала победительницей парного турнира WTA в Японии

Украинская тяжелоатлетка ценой травмы завоевала дебютную медаль чемпионата мира