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Магучих с мировым рекордом сезона триумфовала на престижном турнире в Кении (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Магучих с мировым рекордом сезона триумфовала на престижном турнире в Кении (видео)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Сразу две украинки поднялись на пьедестал почета.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла соревнования серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби (Кения).

21-летняя спортсменка из Днепра завоевала "золото", покорив высоту 2 метра.

Таким образом, Ярослава установила лучший результат текущего сезона в мире. Магучих – первая спортсменка, кому в 2023 году удалось взять высоту 2,00 метра на открытом воздухе.

Видео победного прыжка Магучих на 2 метра

Второе место на турнире в Найроби заняла британка Лаура Зианор, взявшая планку 1,90 метра.

Замкнула тройку призерок украинка Екатерина Табашник с результатом 1,86 метра, которая только по количеству попыток опередила еще одну нашу соотечественницу Юлию Левченко.

World Athletics Continental Tour Gold. Найроби. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м

2. Лаура Зианор (Великобритания) – 1,90 м

3. Екатерина Табашник (Украина) – 1,86 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,86 м

Ранее сообщалось, что Магучих и другие звезды украинского спорта выступили против возможного бойкота нашим государством Олимпиады-2024, которая состоится в Париже.

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Дата публикации
Просмотры
615
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