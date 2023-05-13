Магучих с мировым рекордом сезона триумфовала на престижном турнире в Кении (видео)

Сразу две украинки поднялись на пьедестал почета.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла соревнования серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби (Кения).
21-летняя спортсменка из Днепра завоевала "золото", покорив высоту 2 метра.
Таким образом, Ярослава установила лучший результат текущего сезона в мире. Магучих – первая спортсменка, кому в 2023 году удалось взять высоту 2,00 метра на открытом воздухе.
Видео победного прыжка Магучих на 2 метра
World lead— World Athletics (@WorldAthletics) May 13, 2023
Yaroslava Mahuchikh летают более чем на 2.00m в ее очень первая конкуренция на внешний сезон.
Подробнее... #ContinentalTourGold pic.twitter.com/CSNOjzcRqy
Второе место на турнире в Найроби заняла британка Лаура Зианор, взявшая планку 1,90 метра.
Замкнула тройку призерок украинка Екатерина Табашник с результатом 1,86 метра, которая только по количеству попыток опередила еще одну нашу соотечественницу Юлию Левченко.
World Athletics Continental Tour Gold. Найроби. Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м
2. Лаура Зианор (Великобритания) – 1,90 м
3. Екатерина Табашник (Украина) – 1,86 м
4. Юлия Левченко (Украина) – 1,86 м
Ранее сообщалось, что Магучих и другие звезды украинского спорта выступили против возможного бойкота нашим государством Олимпиады-2024, которая состоится в Париже.
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