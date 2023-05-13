Магучих с мировым рекордом сезона триумфовала на престижном турнире в Кении (видео)

Сразу две украинки поднялись на пьедестал почета.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла соревнования серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби (Кения).

21-летняя спортсменка из Днепра завоевала "золото", покорив высоту 2 метра.

Таким образом, Ярослава установила лучший результат текущего сезона в мире. Магучих – первая спортсменка, кому в 2023 году удалось взять высоту 2,00 метра на открытом воздухе.

Видео победного прыжка Магучих на 2 метра

World lead



Yaroslava Mahuchikh летают более чем на 2.00m в ее очень первая конкуренция на внешний сезон.



Подробнее... #ContinentalTourGold pic.twitter.com/CSNOjzcRqy — World Athletics (@WorldAthletics) May 13, 2023

Второе место на турнире в Найроби заняла британка Лаура Зианор, взявшая планку 1,90 метра.

Замкнула тройку призерок украинка Екатерина Табашник с результатом 1,86 метра, которая только по количеству попыток опередила еще одну нашу соотечественницу Юлию Левченко.

World Athletics Continental Tour Gold. Найроби. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м

2. Лаура Зианор (Великобритания) – 1,90 м

3. Екатерина Табашник (Украина) – 1,86 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,86 м

Ранее сообщалось, что Магучих и другие звезды украинского спорта выступили против возможного бойкота нашим государством Олимпиады-2024, которая состоится в Париже.

Читайте также:

Украинская теннисистка победила чемпионку Australian Open-2020 и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Подыгрывают агрессорам: еще одна международная спортивная федерация отменила "бан" россиян и белорусов

Попустительство агрессорам: Россию и Беларусь вернули в Международный паралимпийский комитет