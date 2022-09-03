Магучих с мировым рекордом сезона выиграла этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе (видео)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

20-летняя украинская спортсменка завоевала золотую медаль с результатом 2,05 м .

Своих главных конкуренток Ярослава опередила с огромным отрывом. "Серебро" и "бронзу" соревнований взяли представительницы Австралии Элеанор Паттерсон (1,94 м) и Никола Олислагерс (1,91 м) соответственно.

Результатом 2,05 м Магучих повторила рекорд Украины на открытом воздухе и установила лучший результат в карьере на открытом воздухе (до этого было 2,04 м). Также это лучший результат сезона в мире и повторение лучшего результата в истории этого этапа Бриллиантовой лиги.

Ярослава также пыталась побить мировой рекорд (2,09 м), который в 1987 году установила Стефка Костадинова из Болгарии. Однако во всех трех попытках украинка не взяла планку в 2,10 м.

В этом сезоне Магучих уже четырежды побеждала на Бриллиантовой лиге. Ранее она триумфовала на этапах в Юджине, Рабате и Париже.

Что касается других украинок, то Ирина Геращенко закончила соревнование в Брюсселе на 6-м месте (1,91 м), Юлия Левченко - на 8-м (1,88 м).

Напомним, в августе Магучих завоевала для Украины историческое "золото" в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2022.

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