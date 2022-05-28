Магучих с мировым рекордом сезона выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в США

Магучих с мировым рекордом сезона выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в США

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

20-летняя прыгунья в высоту из Днепра, которую раньше признали лучшей легкоатлеткой Европы по итогам марта, не оставила никаких шансов своим конкуренткам.

Ярослава единственной из всех участниц соревнований смогла взять высоту 1,96 м, причем сделала это с первой попытки. Более того, уже в статусе чемпионки украинка заказала высоту 2 м и покорила ее со второй попытки.

Магучих стала первой спортсменкой среди всего мира, которой в этом сезоне удалось успешно совершить прыжок на 2 метра.

"Серебро" выборола американка Вашти Каннингем, а замкнула тройку призерок Надежда Дубовицкая из Казахстана.

Еще одна украинка Ирина Геращенко остановилась в шаге от пьедестала, покорив высоту 1.90 м. А Юлия Левченко с результатом 1.80 м заняла седьмое место.

Бриллиантовая лига: Юджин, прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.00 м

2. Вашти Каннингем (США) - 1.93 м

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) - 1.93 м

4. Ирина Геращенко (Украина) - 1.90 м

...

7. Юлия Левченко (Украина) - 1.80 м

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