Магучих с рекордом сезона завоевала "золото" этапа Бриллиантовой лиги, Геращенко выиграла "серебро"

Сразу два украинские прыгуньи в высоту поднялись на пьедестал почета этапа Бриллиантовой лиги-2023 в Рабате (Марокко). Ярослава Магучих стала победительницей, а Ирина Геращенко завоевала серебряную медаль.

Магучих выиграла соревнования с результатом 2,01 метра. Это лучший результат сезона в мире. Ярослава на 1 см улучшила свой предыдущий показатель (2,00 м). Украинка остается единственной спортсменкой в мире, которая в этом году прыгала на высоту 2 м и выше.

Кроме того, Магучих установила новый рекорд турнира в Рабате. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году хорваткой Бланкой Влашич, прыгнувшей на 1,97 м.

Также Ярослава защитила звание победительницы соревнований в Рабате. Она выиграла этот этап Бриллиантовой лиги и в прошлом году.

В свою очередь, Геращенко завоевала "серебро", покорив высоту 1,91 м. Еще одна украинка Юлия Левченко завершила соревнование с шестым результатом – 1,81 метра.

Бриллиантовая лига. Рабат. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91

3. Анжелина Топич (Сербия) – 1,87

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,87

...

6. Юлия Левченко (Украина) – 1,81

Напомним, в марте Магучих завоевала "золото" на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходил в Стамбуле (Турция). Другая украинка Екатерина Табашник завоевала "бронзу" континентального первенства.

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