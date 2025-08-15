Магучих с рекордом соревнований триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии

Ярослава Магучих / © Associated Press

Реклама

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в польской Силезии.

23-летняя уроженка Днепра выиграла с результатом 2,00 метра, установив новый рекорд этих соревнований – предыдущий составлял 1,98 м и принадлежал украинке Юлии Левченко.

Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс (1,97 м), а третьей стала немка Имке Оннен (1,91 м).

Реклама

Еще одна украинка – Екатерина Табашник – закончила соревнования на шестой позиции с результатом 1,88 м.

Отметим, что Ярослава прервала свою серию без побед на этапах Бриллиантовой лиги. До этого она не смогла выиграть три турнира подряд.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.