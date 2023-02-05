Магучих с рекордом выиграла престижный турнир во Франции, Левченко стала бронзовой призеркой

Украинская прыгунтя в высоту Ярослава Магучих одержала победу на турнире Мировой серии во французском Валь-де-Рее.

21-летняя легкоатлетка из Днепра со второй попытки покорила планку на высоте 1,95 метра. Этот результат позволил Ярославе не только стать триумфаторкой соревнований, но и установить новый рекорд в истории турнира.

Другая украинка Юлия Левченко, для которой это был первый международный старт в текущем сезоне, завоевала бронзовую награду. Левченко заняла третье место, прыгнув на 1,84 м. Лишь по количеству попыток она пропустила вперед обладательницу "серебра" Урте Байкстите из Литвы.

Напомним, в середине января Магучих одержала победу на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове, покорив высоту 2,00 м. Это лучший результат текущего сезона в мире. Также Ярослава побеждала на турнирах в немецком Котбусе и Норвегии.

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