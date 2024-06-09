Магучих стала чемпионкой Евро-2024 по легкой атлетике, Геращенко завоевала "бронзу"

Две украинки поднялись на пьедестал континентального первенства в прыжках в высоту.

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко стали медалистками чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике. На соревнованиях в Риме "золото" завоевала Магучих, а Геращенко выборола бронзовую награду.

В финале континентального первенства Магучих преодолела планку на высоте 2,01 метра, опередив в борьбе за золотую медаль сербку Ангелину Топич – 1,97 метра.

Геращенко стала бронзовой призеркой, прыгнув на 1,95 м метра.

Таким образом, Магучих защитила звание чемпионки Европы по прыжкам в высоту. Свою первую золотую медаль континентального первенства она завоевала в 2022 году.

Геращенко впервые в карьере завоевала медаль чемпионата Европы по легкой атлетике на открытом воздухе.

Также это первый в истории двойной подиум Украины на Евро по легкой атлетике в женских прыжках в высоту.

Теперь в копилке сборной Украины три медали на Евро-2024 по легкой атлетике. Первую награду на этом турнире нашей стране принесла Людмила Оляновская, которая завоевала "бронзу" в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

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