Проспорт
2034
Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате

Юлия Левченко показала четвертый результат.

Максим Приходько
Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).

24-летняя уроженка Днепра со второй попытки взяла высоту 1,97 метра.

В статусе победительницы этапа Ярослава сделала две попытки взять 2,00 м и одну перенесла на 2,02 м, но безуспешно.

"Серебро" завоевала австралийка Элеанор Паттерсон (1,94 м), а "бронзу" взяла сербка Ангелина Топич (1,94 м).

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с результатом 1,91 метра.

Для Магучих это был первый старт летнего сезона. В то время как Левченко в мае выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене — на тех соревнованиях еще одна украинка Ирина Геращенко стала серебряной призеркой.

Бриллиантовая лига. Работ. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 метра

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94 м

3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,94 м

4. Юлия Левченко (Украина) — 1,91 м

Ранее сообщалось, что Геращенко выиграла первое международное "золото" после рождения дочери.

Напомним, в марте Магучих завоевала "золото" ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении, а Левченко стала серебряной призеркой.

