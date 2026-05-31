Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате
Юлия Левченко показала четвертый результат.
Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).
24-летняя уроженка Днепра со второй попытки взяла высоту 1,97 метра.
В статусе победительницы этапа Ярослава сделала две попытки взять 2,00 м и одну перенесла на 2,02 м, но безуспешно.
"Серебро" завоевала австралийка Элеанор Паттерсон (1,94 м), а "бронзу" взяла сербка Ангелина Топич (1,94 м).
Еще одна украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с результатом 1,91 метра.
Для Магучих это был первый старт летнего сезона. В то время как Левченко в мае выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене — на тех соревнованиях еще одна украинка Ирина Геращенко стала серебряной призеркой.
Бриллиантовая лига. Работ. Прыжки в высоту (женщины)
1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 метра
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94 м
3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,94 м
4. Юлия Левченко (Украина) — 1,91 м
Ранее сообщалось, что Геращенко выиграла первое международное "золото" после рождения дочери.
Напомним, в марте Магучих завоевала "золото" ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении, а Левченко стала серебряной призеркой.