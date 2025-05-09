Магучих стала победительницей престижного турнира в Катаре, Левченко завоевала "бронзу" (видео)

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей нового международного коммерческого легкоатлетического турнира What Gravity Challenge 2025, организованного в столице Катара Дохе олимпийским чемпионом Мутазом Баршимом.

23-летняя уроженка Днепра триумфовала на престижных соревнованиях, с первой попытки взяв высоту 2,00 метра.

Затем Ярослава уже в статусе победительницы заказала высоту 2,02 метра и также взяла ее с первой попытки, показав лучший результат сезона в мире.

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Дальше Магучих попросила организаторов установить планку на высоте 2,05 метра, но не сумела покорить ее, сделав единственную попытку.

Еще одна украинка Юлия Левченко завоевала "бронзу" с личным рекордом сезона (1,94 метра).

What Gravity Challenge-2025. Доха. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 м

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.96 м

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3. Юлия Левченко (Украина) – 1.94 м

Напомним, в этом сезоне Магучих выиграла "золото" Евро-2025 в помещении и стала бронзовой призеркой ЧМ-2025 в помещении.

Также Ярослава победила на двух стартовых этапах нынешнего сезона Бриллиантовой лиги – в китайских Сямяне и Шанхае.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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