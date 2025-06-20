Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги во французском Париже.

23-летняя уроженка Днепра завершила соревнования с результатом 1,97 метра.

"Золото" выборола австралийка Никола Олислагерс (2,00 метра), а "бронзу" взяла ее соотечественница Элеанор Паттерсон (1,97 метра), которую Магучих обошла из-за меньшего количества попыток.

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Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 11-е место с результатом 1,83 метра.

Бриллиантовая лига. Париж. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,00 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 м

3. Элеонор Паттерсон (Австралия) – 1,97 м

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11. Юлия Левченко (Украина) – 1,83 м

Отметим, что в прошлом году Магучих именно на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. Тогда украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра, превзойдя достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ярослава во второй раз подряд завершила этап Бриллиантовой лиги с серебряной наградой. 15 июня она заняла второе место в шведском Стокгольме.

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До этого Магучих выиграла "золото" Евро-2025 в помещении и стала бронзовой призеркой ЧМ-2025 в помещении.

Также Ярослава победила на двух стартовых этапах нынешнего сезона Бриллиантовой лиги – в Сямяне и Шанхае, после чего выиграла коммерческий турнир What Gravity Challenge в Дохе и триумфовала на этапе "золотой" серии Континентального тура в Токио.