Магучих триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Геращенко завоевала "бронзу"

Как и на Олимпиаде в Париже, обе украинки оказались на пьедестале.
Украина выборола двойной подиум в женских прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе. Ярослава Магучих завоевала "золото", а Ирина Геращенко стала бронзовой призеркой.
В дождливую погоду Ярослава стала единственной из участниц, кому покорилась высота 1,96 метра. Геращенко завершила соревнование с результатом 1,93 метра.
Компанию украинкам на пьедестале составила австралийка Никола Олислагерс (1,93 метра).
Бриллиантовая лига. Цюрих. Прыжки в высоту, женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96 метра
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93 метра
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93 метра
Для Магучих и Геращенко это был второй старт после Олимпийских игр-2024, где Ярослава завоевала "золото" с результатом 2,00 метра, а Ирина стала бронзовой призеркой (1,95 метра).
Предыдущий этап Бриллиантовой лиги, который состоялся в швейцарской Лозанне, также выиграла Магучих (1,99 метра), а Геращенко заняла пятое место (1,88 метра).
Отметим, что этап в Цюрихе был предпоследним в сезоне Бриллиантовой лиги. 13-14 сентября Магучих и Геращенко выступят в суперфинале Бриллиантовой лиги, который состоится в бельгийском Брюсселе.
Напомним, в начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.
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