Магучих триумфовала на первых соревнованиях в 2026 году: какую высоту покорила

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей Мемориала Демьянюка во Львове.

Для 24-летней украинки это были первые соревнования в 2026 году. Она покорила высоту 2,03 метра, установив новый рекорд турнира.

Также Магучих установила рекорд сезона в мире – до сих пор в 2026 году ни одной прыгунье не удавалось показать результат выше 1,89 метра.

Мемориал Демьянюка. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих – 2,00 м

2. Татьяна Билык – 1,80 м

3. Мелания Вакулина – 1,72 м

"Очень невероятно прыгалось, круто открывать сезон в Украине. Это впервые за три года я начинаю его в Украине. Очень рада, что побила свой рекорд соревнований, надеюсь, что каждый год я буду поднимать эту планку все выше и выше.

Почему решила стартовать в Украине? За почти четыре года путешествий туда-сюда скучала по дому, поэтому в этом году подготовку провожу дома. Поэтому открытие сезона дома, буду выступать на чемпионате Украины в феврале", – рассказала Магучих во флешкоментарии для Суспільне Спорт после завершения соревнований.

В течение зимнего сезона Ярослава также выступит на чемпионате Украины в помещении, где будет участвовать впервые с 2021 года, когда в Сумах выиграла "золото" с прыжком на 2,00 метра.

Напомним, что Магучих является двукратной медалисткой Олимпийских игр. В Токио-2020 она выборола "бронзу", а в Париже-2024 завоевала "золото".

Также Ярослава является мировой рекордсменкой по прыжкам в высоту. В июле 2024 года Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, первой в истории взяв высоту 2,10 метра. Украинка превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.