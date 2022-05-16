Магучих вместе с другими украинскими легкоатлетами спела "Ой у лузі червона калина": яркое видео

Украинские легкоатлеты и тренерский штаб поддержали боевой дух соотечественников популярной песней "Ой у лузі червона калина".

Наши спортсмены, среди которых чемпионка мира 2022 года по прыжкам в высоту в помещении Ярослава Магучих, исполнили песню "Ой у лузі червона калина".

Патриотический видеоролик 20-летняя легкоатлетка из Днепра опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мы будем помнить каждый город, село, расположенное на фронте боевых действий или в оккупации. Сейчас это центр силы и крепости украинского народа. Эти люди стойко держат оборону своим несокрушимым духом. Наши воины - это супергерои не только нашей страны, а еще и пример непокорности и силы для всего мира.

И если ты хочешь сдаться, потому что все треснуло, как хрусталь, вспомни только одно: Азовсталь. Мы не забудем каждого, кого забрала эта война, кого забрали эти безжалостные подонки.

Невозможно описать нашу благодарность воинам, волонтерам, спасателям, врачам - всем людям, которые прилагают усилия для нашей победы. Мы - Украина. Мы Едины. Мы Непобедимы.

На этом видео спортсмены из разных уголков Украины: Мариуполь, Донецк, Луцк, Днепр, Харьков, Бровары, Ирпень, Киев, Львов, Белая Церковь, Чернигов, Сумы, Николаев, Запорожье, Одесса, Херсон, Ивано-Франковск, Николаев, Львов, Винница, Бахмут. Многие наши спортсмены пошли воевать, стали волонтерами, все они прилагают максимум усилий для нашей победы", - написала Магучих.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинские фехтовальщики стали серебряными призерами Кубка Европы в Германии.

Читайте также:

"Для нашей семьи вы - легенда": родственник футболиста сборной Украины погиб на войне с оккупантами

Россию и Беларусь послали за кораблем: страны-агрессоры не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов

Эффектно отразил пенальти: украинский вратарь "Реала" Лунин вошел в команду недели Ла Лиги (видео)