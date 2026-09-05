Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, который состоялся в бельгийском Брюсселе.

24-летняя уроженка Днепра завершила соревнования с результатом 1,99 метра.

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Победительницей стала австралийка Элеанор Паттерсон, взявшая высоту 2,01 метра. Бронзовой призеркой стала австралийка Никола Олислагерс — 1,95 метра.

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Еще одна украинка, Ирина Геращенко, заняла пятое место с результатом 1,88 метра.

Финал Бриллиантовой лиги-2026. Прыжки в высоту (женщины)

1. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 2,01 метра

2. Ярослава Магучих (Украина) — 1,99 метра

3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,95 метра

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4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,95 метра

5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,88 метра

6. Ламара Дистин (Ямайка) — 1,88 метра

7. Мерел Майес (Бельгия) — 1,84 метра

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8. Нафиссату Тиам (Бельгия) — 1,84 метра

Магучих во второй раз подряд завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги. В прошлом году она уступила в борьбе за "золото" другой австралийке — Николе Олислагерс.

Ярослава трижды в карьере становилась победительницей финала сезона Бриллиантовой лиги — в 2022, 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы-2026.

Напомним, Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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