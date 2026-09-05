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Магучих во второй раз подряд завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги
Победительницей стала австралийка Элеанор Паттерсон.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, который состоялся в бельгийском Брюсселе.
24-летняя уроженка Днепра завершила соревнования с результатом 1,99 метра.
Победительницей стала австралийка Элеанор Паттерсон, взявшая высоту 2,01 метра. Бронзовой призеркой стала австралийка Никола Олислагерс — 1,95 метра.
Еще одна украинка, Ирина Геращенко, заняла пятое место с результатом 1,88 метра.
Финал Бриллиантовой лиги-2026. Прыжки в высоту (женщины)
1. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 2,01 метра
2. Ярослава Магучих (Украина) — 1,99 метра
3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,95 метра
4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,95 метра
5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,88 метра
6. Ламара Дистин (Ямайка) — 1,88 метра
7. Мерел Майес (Бельгия) — 1,84 метра
8. Нафиссату Тиам (Бельгия) — 1,84 метра
Магучих во второй раз подряд завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги. В прошлом году она уступила в борьбе за "золото" другой австралийке — Николе Олислагерс.
Ярослава трижды в карьере становилась победительницей финала сезона Бриллиантовой лиги — в 2022, 2023 и 2024 годах.
Ранее сообщалось, что Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы-2026.
Напомним, Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.