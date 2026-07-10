Магучих во второй раз в карьере стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Ярослава Магучих стала чемпионкой Украины-2026 по прыжкам в высоту.

На соревнованиях во Львове 24-летняя уроженка Днепра победила с результатом 2,00 м.

"Серебро" завоевала Ирина Геращенко (1,87 м), а бронзовой призеркой стала Лилия Клинцова (1,79 м).

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В шаге от медали остановилась 21-летняя Ирина Бессмертная, которая родом из города Пирятин (Полтавская область).

Это первое "золото" Магучих за 5 лет на чемпионате Украины и в целом второе в ее карьере.

Также Магучих третий раз в сезоне прыгнула за 2,00 м. Она остается лидером сезона с результатом 2,03 м, который показал в начале года во Львове.

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих — 2,00 м

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2. Ирина Геращенко — 1,87 м

3. Лилия Клинцова — 1,79 м

4. Ирина Бессмертная — 1,79 м

5. Анастасия Волкова — 1,75 м

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