Магучих вошла в тройку финалисток в номинации на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года

Имя обладательницы награды будет объявлено 26 октября на церемонии награждения в Скопье.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих попала в тройку финалисток в номинации на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года.

Об этом сообщила Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics).

Конкуренцию Магучих в борьбе за награду составят британка Кили Ходжкинсон и нидерландка Фемке Бол.

Ходжкинсон является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в беге на 800 метров и действующей чемпионкой Европы в этой дисциплине.

Бол – трехкратная призерка Олимпиады-2024, в том числе олимпийская чемпионка в смешанной эстафете 4х400 метров. Также она является действующей чемпионкой Европы на 400-метровке с барьерами, выиграла два "золота" на ЧМ-2024 в помещении и в четвертый раз подряд победила в финале Бриллиантовой лиги.

Имя лучшей легкоатлетки Европы 2024 года объявят 26 октября на церемонии награждения в Скопье.

What a shortlist! ✨



Who is your women's European Athlete of the Year на 2024 год?



Femke Bol

Keely Hodgkinson

Ярослава Махучик



Пляж в Live на Golden Tracks награда в ночь в Skopje на 26 Октября на нашем YouTube канале! #GoldenTracks pic.twitter.com/y7UtYUycU6 — European Athletics (@EuroAthletics) October 9, 2024

Отметим, что Ярославу третий год подряд номинировали на эту награду, но стать лауреаткой престижной премии украинке пока не удавалось.

Магучих в этом сезоне завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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