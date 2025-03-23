Магучих выборола "бронзу" на ЧМ-2025 по легкой атлетике в помещении (видео)

Ярослава прервала свою серию из 10 побед подряд на международных турнирах.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала бронзовой призеркой чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходит в китайском Нанкине.

В финале 23-летняя украинка завершила соревнования с результатом 1,95 метра. Эту высоту она покорила с первой попытки.

Ярослава не сумела прыгнуть на 1,97 метра, после чего перенесла высоту на 1,99 метра, которую тоже не взяла с двух попыток.

Еще одна украинка Екатерина Табашник в финалк заняла 9-е место с результатом 1,89 метра.

Второй раз подряд "золото" ЧМ в помещении завоевала австралийка Никола Олислагерс (1,97 метра). Она по количеству попыток опередила свою соотечественницу Элеанор Паттерсон (1,97 метра), которая выиграла "серебро".

ЧМ-2025 в помещении. Прыжки в высоту (женщины), финал

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,97 м

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,97 м

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95 м

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9. Екатерина Табашник (Украина) – 1,89 м

Магучих прервала свою серию из 10 побед подряд на международных турнирах. В последний раз она не завоевывала "золото" на предыдущем чемпионате мира в помещении, где в 2024 году выиграла "серебро".

В целом Ярослава в третий раз в карьере стала призеркой ЧМ по легкой атлетике в помещении. Кроме прошлогодней серебряной награды, она в 2022 году завоевала "золото" планетарного первенства в сербском Белграде.

"Бронза" Магучих – единственная медаль Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике в помещении.

Отметим, что в начале марта Ярослава выиграла "золото" чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходил в нидерландском Апелдорне.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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