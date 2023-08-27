Магучих выборола для Украины первое "золото" ЧМ по легкой атлетике за последние 10 лет (видео)

Ярослава триумфовала в секторе прыжков в высоту.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште.

В финале 21-летняя спортсменка из Днепра со второй попытки взяла высоту 2,01 метра. Таким образом, Магучих повторила свой лучший результат сезона.

Гарантировав победу, Ярослава заказала высоту 2,07 метра, однако не смогла ее покорить.

"Серебро" и "бронзу" соревнований выиграли австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс соответственно, которые остановились на высоте 1,99 метра.

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла пятое место с результатом 1,94 метра. Преодолеть планку 1,97 метра она не сумела.

ЧМ-2023 по легкой атлетике. Прыжки в высоту (женщины). Финал

1. Ярослава Магучих (Украина) 2,01 метра

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) 1,99 метра

3. Никола Олислагерс (Австралия) 1,99 метра

5. Ирина Геращенко (Украина) 1,94 метра

"Золото" Магучих – вторая медаль для украинских спортсменов на ЧМ-2023 по легкой атлетике. Ранее Марина Бех-Романчук принесла нашей сборной "серебро" в тройном прыжке.

Для Магучих это первая победа в карьере на ЧМ на открытом воздухе. Также золотая награда Ярославы – это первая золотая медаль для Украины на чемпионатах мира по легкой атлетике за последние 10 лет.

Выполнив олимпийский норматив, Магучих также завоевала лицензию на участие в Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

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