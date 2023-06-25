Магучих выиграла для Украины "золото" по прыжкам в высоту на Европейских играх-2023

В общей сложности наши спортсмены завоевали уже 22 медали на соревнованиях в Кракове.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в секторе прыжков в высоту на Европейских играх 2023 года.

21-летняя спортсменка из Днепра завоевала золотую награду, покорив планку на высоте 1,97 метра.

Обладательницей "серебра" стала румынка Даниэла Станча с результатом 1,94 метра. "Бронзу" выиграла француженка Навал Менике (1,92 метра).

Кроме "золота" Магучих, сборная Украины 25 июня завоевала на Европейских играх еще три медали.

Артур Фельфнер стал бронзовым призером в метании копья (82,24 метра).

Алексей Середа и Кирилл Болюх стали чемпионами Европейских игр-2023 в синхронных прыжках в воду из 10-метровой вышки.

Анастасия Павлова и Иван Кожокарь выиграли "серебро" в стрельбе из лука среди смешанных команд.

Таким образом, на Европейских играх-2023 в Кракове сборная Украины уже имеет 22 награды: 11 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Испании и Италии.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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