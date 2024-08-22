Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне, Геращенко – вне пьедестала

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги-2024 в швейцарской Лозанне.

Действующая олимпийская чемпионка триумфовала с результатом 1,99 метра. Она стала единственной из всех участниц, кому удалось взять эту высоту.

Затем Ярослава пыталась покорить планку на высоте 2,03 метра, но не смогла этого сделать ни с одной из трех попыток.

Второе и третье места заняли представительницы Австралии – Элеанор Паттерсон (1,96 метра) и Никола Олислагерс (1,92 метра) соответственно.

Еще одна украинка Ирина Геращенко, которая на Олимпиаде-2024 выборола "бронзу", заняла пятое место (1,88 метра), три раза не взяв высоту 1,92 метра.

Бриллиантовая лига. Лозанна. Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,99 метра

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96 метра

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,92 метра

4. Кристина Хонзель (Германия) – 1,92 метра

5. Ирина Геращенко (Украина) – 1,88 метра

5. Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1,88 метра

Отметим, что для Магучих и Геращенко это был первый старт после Олимпийских игр-2024, где Ярослава завоевала "золото" с результатом 2,00 метра, а Ирина стала бронзовой призеркой (1,95 метра).

Напомним, в начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Эксклюзивно для Сниданка! Ярослава Магучих о своей победе на Олимпиаде в Париже!

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