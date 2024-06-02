Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Геращенко завоевала "бронзу"

Сразу две украинки поднялись на пьедестал престижных соревнований по прыжкам в высоту.

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко стали призерками этапа Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Магучих стала победительницей соревнований – они единственной из всех спортсменок взяла высоту 2,00 м. Геращенко завоевала бронзовую награду, прыгнув на 1,94 м.

Еще одна украинка Юлия Левченко с результатом 1,82 м не смогла побороться за пьедестал. "Серебро" выборола немка Имке Оннен, которой покорилась высота 1,94 м.

Отметим, что Магучих пыталась взять высоту 2,03 м, но сошла после двух неудачных попыток.

"Золото" Ярославы – первое для украинских легкоатлетов в сезоне Бриллиантовой лиги-2024. В общей сложности это 14-я победа в карьере Магучих на уровне Бриллиантовой лиги.

Напомним, в июле прошлого года Геращенко и Левченко завоевали лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Третью путевку для Украины на ОИ-2024 в прыжках в высоту Магучих выборола в августе.

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