Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Геращенко завоевала "бронзу"

Сразу две украинки поднялись на пьедестал престижных соревнований по прыжкам в высоту.
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко стали призерками этапа Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.
Магучих стала победительницей соревнований – они единственной из всех спортсменок взяла высоту 2,00 м. Геращенко завоевала бронзовую награду, прыгнув на 1,94 м.
Еще одна украинка Юлия Левченко с результатом 1,82 м не смогла побороться за пьедестал. "Серебро" выборола немка Имке Оннен, которой покорилась высота 1,94 м.
Отметим, что Магучих пыталась взять высоту 2,03 м, но сошла после двух неудачных попыток.
"Золото" Ярославы – первое для украинских легкоатлетов в сезоне Бриллиантовой лиги-2024. В общей сложности это 14-я победа в карьере Магучих на уровне Бриллиантовой лиги.
Напомним, в июле прошлого года Геращенко и Левченко завоевали лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Третью путевку для Украины на ОИ-2024 в прыжках в высоту Магучих выборола в августе.
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