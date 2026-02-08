Магучих выиграла престижные соревнования в Германии, Левченко завоевала "серебро"

Ярослава Магучих / © Associated Press

Реклама

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко поднялись на пьедестал этапа золотой серии World Athletics Indoor Tour.

Магучих выиграла соревнование с результатом 2,01 метра. Левченко завоевала "серебро" (1,96 метра), обновив личный рекорд сезона.

Бронзовой призеркой стала француженка Солен Жикель с результатом 1,88 метра.

Реклама

World Athletics Indoor Tour. Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,96

3. Солен Жикель (Франция) – 1,88

Ранее сообщалось, что Магучих триумфовала на первых соревнованиях в 2026 году.

Реклама

Также мы рассказывали, что бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко выиграла первый турнир после рождения ребенка.