Магучих выиграла престижные соревнования в Германии, Левченко завоевала "серебро"
Две украинки взошли на подиум в прыжках в высоту в Карлсруэ.
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко поднялись на пьедестал этапа золотой серии World Athletics Indoor Tour.
Магучих выиграла соревнование с результатом 2,01 метра. Левченко завоевала "серебро" (1,96 метра), обновив личный рекорд сезона.
Бронзовой призеркой стала француженка Солен Жикель с результатом 1,88 метра.
World Athletics Indoor Tour. Прыжки в высоту, женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,96
3. Солен Жикель (Франция) – 1,88
Ранее сообщалось, что Магучих триумфовала на первых соревнованиях в 2026 году.
Также мы рассказывали, что бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко выиграла первый турнир после рождения ребенка.