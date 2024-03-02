Магучих выиграла "серебро" в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2024 по легкой атлетике в помещении, который начался в шотландском Глазго.

22-летняя украинка завершила соревнование с результатом 1,97 метра. Ярослава пыталась покорить высоту 1,99 метра, но с трех попыток не смогла этого сделать.

Чемпионкой мира стала австралийка Никола Олислагерс, которая в своей последней третьей попытке прыгнула на 1,99 метра. "Бронзу" выиграла Лия Апостоловски из Словении (1,95 метра).

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла в финале 9-е место с результатом 1,84 метра.

ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.99 метра

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м

3. Лия Апостоловски (Словения) – 1.95 м

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9. Юлия Левченко (Украина) – 1.84 м

Для Ярославы это вторая в карьере медаль на чемпионатах мира в помещении – в 2022 году она завоевала "золото" планетарного первенства в Белграде.

"Серебро" Магучих – это первая награда Украины на чемпионате мира-2024 в помещении.

Ранее сообщалось, что Магучих с рекордом триумфовала на престижных соревнованиях в Нью-Йорке.

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