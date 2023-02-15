Магучих выиграла шестые подряд соревнования в 2023 году, Проценко с личным рекордом сезона завоевал "серебро"

Украинские прыгуны в высоту отличились на турнире в Словакии.

Украинские спортсмены завоевали две медали в прыжках в высоту на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории "Silver" в словацком городе Банская-Быстрица. "Золото" в женских соревнованиях выиграла Ярослава Магучих, а среди мужчин серебряным призером стал Андрей Проценко.

Магучих стала единственной из участниц турнира, кому покорилась высота 1,97 метра. Второе место заняла итальянка Елена Валлортигара (1,95 метра), а "бронзу" получила Мария Вукович из Черногории (1,95 метра).

Еще одна украинка Екатерина Табашник остановилась в шаге от пьедестала. С результатом 1,93 метра она закончила соревнование на четвертой строчке.

Для Магучих это шестая подряд победа на турнирах в 2023 году. Ярослава остается обладательницей лучшего результата сезона в мире (2,02 метра), который в феврале установила на соревнованиях во Франции.

В мужском секторе уроженец Херсона Андрей Проценко сумел взять высоту 2,32 метра. В борьбе за "золото" украинца обошел только новозеландец Гэмиш Керр, прыгнувший на 2,34 метра. Третье место поделили мексиканец Эдгар Ривера (2,25 метра) и кубинец Луис Энрике Заяс (2,25 метра).

Для Проценко результат на турнире в Словакии стал личным рекордом нынешнего сезона. В последний раз так высоко в помещении Андрей прыгал в феврале 2021 года.

Соревнования в Банской-Быстрице были для Проценко уже третьими в этом месяце. Перед этим он выступил в Лодзи и Удине, где завоевал "бронзу" и "серебро" соответственно.

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