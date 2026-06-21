Магучих выиграла соревнования Золотого континентального тура в Нидерландах

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей соревнований золотого континентального тура в нидерландском Хенгело.

24-летняя уроженка Днепра выиграла с результатом 1,94 метра, опередив кубинку Дакси Бризон.

После этого украинка пыталась покорить планку на высоте 2,00 м, но не преодолела ее с трех попыток.

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Континентальный тур Хенгело. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,94 метра

2. Дакси Брисон (Куба) — 1,91 м

3. Кристина Овчинникова (Казахстан) — 1,88 м

Благодаря этой победе Магучих продолжила свою выигрышную серию в сезоне-2026 до шести стартов, учитывая результаты в помещении.

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Ярослава после соревнований в Нидерландах заявлена на старт золотого этапа Континентального тура в хорватском Загребе в среду, 24 июня, где также выступит другая украинка Ирина Геращенко.

Ранее сообщалось, что Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате.

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