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Магучих выиграла соревнования Золотого континентального тура в Нидерландах
Ярослава победила с результатом 1,94 метра.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей соревнований золотого континентального тура в нидерландском Хенгело.
24-летняя уроженка Днепра выиграла с результатом 1,94 метра, опередив кубинку Дакси Бризон.
После этого украинка пыталась покорить планку на высоте 2,00 м, но не преодолела ее с трех попыток.
Континентальный тур Хенгело. Прыжки в высоту (женщины)
1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,94 метра
2. Дакси Брисон (Куба) — 1,91 м
3. Кристина Овчинникова (Казахстан) — 1,88 м
Благодаря этой победе Магучих продолжила свою выигрышную серию в сезоне-2026 до шести стартов, учитывая результаты в помещении.
Ярослава после соревнований в Нидерландах заявлена на старт золотого этапа Континентального тура в хорватском Загребе в среду, 24 июня, где также выступит другая украинка Ирина Геращенко.
Ранее сообщалось, что Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате.