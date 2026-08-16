Магучих выиграла золото чемпионата Европы-2026

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль чемпионата Европы-2026 в Бирмингеме.

После уверенного выступления в квалификации 24-летняя спортсменка из Днепра в финале обеспечила победу результатом 1,97 м.

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Магучих начала соревнование с высоты 1,92 метра. В тот момент в секторе оставались 11 из 15 участниц. Украинка без проблем справилась с планкой, продемонстрировав значительный запас.

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Основная борьба за золотую медаль развернулась на высоте 1,97 метра. Перед этой попыткой Магучих занимала второе место. Лидером была полька Мария Жодзик, а третьей шла представительница Черногории Мария Вукович.

Впрочем, украинка предприняла безупречную попытку и с первого раза взяла 1,97 м.

Таким образом, Магучих стала чемпионкой Европы-2026 в прыжках в высоту. Для сборной Украины это первая золотая медаль на нынешнем континентальном первенстве и четвертая награда в целом.

Ранее сообщалось, что украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал «серебро» чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике, который продолжается в английском Бирмингеме.

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Мы ранее информировали, что украинские прыжки в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике.

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