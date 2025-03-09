Магучих выиграла "золото" Евро-2025 по прыжкам в высоту в помещении (видео)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходил в нидерландском Апелдорне.

В финале 23-летняя украинка с первой попытки взяла высоту 1,97 метра. Высоту 1,99 метра она с первой попытки не преодолела, но сделала это со второй.

Серебряной призеркой континентального первенства стала сербка Ангелина Топич (1,95 метра). "Бронзу" выборола шведка Энгла Нильссон (1,92 метра).

Таким образом, Ярослава стала трехкратной чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении.

Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении. Она также выигрывала золотые награды на двух предыдущих ЧЕ в 2021 и 2023 годах.

Магучих стала лишь второй спортсменкой в ​​истории, которая трижды подряд выигрывала чемпионат Европы в помещении.

Первой легкоатлеткой, которой покорилось такое достижение, была Розмари Аккерман. Она выигрывала ЧЕ по прыжкам в высоту в 1974, 1975 и 1976 годах.

Чемпионат Европы-2025. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,99 м

2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,95 м

3. Энгла Нильссон (Швеция) – 1,92 м

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля 2024-го Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ранее сообщалось, что украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал "золото" чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении.

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