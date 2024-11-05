Имя победительницы объявят 1 декабря.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вышла в финал голосования за лучшую легкоатлетку мира 2024 года по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Из пяти претенденток на награду в финал голосования вышли две легкоатлетки: Магучих и бельгийка Нафиссату Тиам, которая стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в семиборье.
Финальный раунд голосования продлится с 4 по 10 ноября. Отдать свой голос может по ссылке. Имя победительницы в номинации будет объявлено 1 декабря.
Отметим, что Ярослава третий год подряд была номинирована на премию World Athletics, однако выиграть этот приз ей пока не удавалось.
Female Field Athlete of year finalists— World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2024
Nafi Thiam
Ярослава Махучик
Winner will be announced on 1 December .
Ранее сообщалось, что Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года.
Напомним, в этом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.
В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.
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