Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вышла в финал голосования за лучшую легкоатлетку мира 2024 года по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Из пяти претенденток на награду в финал голосования вышли две легкоатлетки: Магучих и бельгийка Нафиссату Тиам, которая стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в семиборье.

Финальный раунд голосования продлится с 4 по 10 ноября. Отдать свой голос может по ссылке. Имя победительницы в номинации будет объявлено 1 декабря.

Отметим, что Ярослава третий год подряд была номинирована на премию World Athletics, однако выиграть этот приз ей пока не удавалось.

Female Field Athlete of year finalists



Nafi Thiam

Ярослава Махучик



Winner will be announced on 1 December . — World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2024

Ранее сообщалось, что Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года.

Напомним, в этом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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