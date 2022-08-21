Магучих завоевала для Украины историческое "золото" в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2022

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих триумфовала в секторе прыжков в высоту на Мультиспортивном Евро-2022 в Мюнхене.

20-летняя спортсменка из Днепра с первой попытки покорила высоту 1,95 м. Этого было достаточно, чтобы завоевать золотую медаль.

Главная конкурентка украинки - Мария Вукович из Черногории - тоже взяла планку в 1,95 м, но сделала это со второй попытки, что и стало определяющим в борьбе за высшую награду. "Бронзу" завоевала сербка Ангелина Топич с результатом 1,93 м.

Другая украинка Ирина Геращенко взяла такую же высоту, как и обладательница бронзовой награды - 1,93 м, однако удалось ей это только с третьей попытки. Именно поэтому Геращенко в итоге стала лишь пятой.

Третья украинская участница финала Юлия Левченко остановилась на высоте 1,86 м, заняв девятое место.

Медаль Магучих стала исторической для Украины. Это первое "золото" нашей страны на чемпионатах Европы именно в женских прыжках в высоту.

Напомним, "золото" Магучих - второе для Украины в легкой атлетике на Евро-2022. Ранее Марина Бех-Романчук стала лучшей в тройном прыжке. Всего на этом континентальном первенстве Украина в легкой атлетике завоевала пять медалей.

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