Магучих завоевала "серебро" Бриллиантовой лиги, Табашник второй раз в карьере поднялась на пьедестал

Украинские прыжки в высоту Ярослава Магучих и Екатерина Табашник завоевали "серебро" и "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих стала серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги.

Магучих заняла второе место с результатом 1,92 метра. Победительницей турнира стала представительница Узбекистана Сафина Садуллаева, опередившая Ярославу благодаря меньшему количеству попыток на высоте 1,92 м.

Бронзовым призером стала Екатерина Табашник (1,88 м). Это вторая медаль 28-летней украинки на уровне Бриллиантовой лиги.

Ирина Геращенко (188 см) финишировала шестой, Юлия Левченко (184 см) – девятой.

Этот этап стал первым после состоявшегося в американском Юджине чемпионата мира-2022, на котором Магучих завоевала "серебро".

Напомним, что украинцы завоевали три награды чемпионата мира-2022 по гребле на байдарках и каноэ, который продолжается в Канаде.

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