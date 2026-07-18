Магучих завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне, столице Великобритании.

24-летняя уроженка Днепра завершила соревнования с результатом 2,01 метра, уступив по попыткам австралийке Николе Олислагерс.

Третье место заняла еще одна австралийка Элеанор Паттерсон — 1,96 метра.

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Еще одна представительница Украины Ирина Геращенко, которая сначала была в заявке, пропустила соревнования из-за проблем с оформлением визы.

Магучих впервые в сезоне-2026 не смогла выиграть "золото". Она остается лидером сезона с результатом 2,03 м, который показал в начале года во Львове.

Бриллиантовая лига. Лондон. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) — 2,01 метра

2. Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м

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3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,96 м

4. Мария Жодзик (Польша) — 1,96 м

5. Ангелина Топич (Сербия) — 1,96 м

6. Ламара Дистен (Ямайка) — 1,93 м

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Ранее сообщалось, что Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).

Также мы рассказывали, что Магучих во второй раз в карьере стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту.

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