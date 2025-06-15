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Проспорт
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Магучих завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (видео)

Еще одна украинка Юлия Левченко разделила четвертое место.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Магучих завершила соревнования с результатом 1,99 метра. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которая прыгнула на 2,01 метра.

Бронзовой призеркой стала Мария Жодзик из Польши (1,93 метра).

Еще одна украинка Юлия Левченко разделила четвертое место с результатом 1,91 метра.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) - 2,01 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,99 м

3. Мария Жодик (Польша) – 1,95 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,91 м

4. Энгла Нильссон (Швеция) – 1.91 м

4. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,91 м

4. Вашти Каннингем (США) – 1,91 м

Напомним, в этом сезоне Магучих выиграла "золото" Евро-2025 в помещении и стала бронзовой призеркой ЧМ-2025 в помещении.

Также Ярослава победила на двух стартовых этапах нынешнего сезона Бриллиантовой лиги – в Сямяне и Шанхае, после чего выиграла коммерческий турнир What Gravity Challenge в Дохе, а также триумфовала на этапе "золотой" серии Континентального тура в Токио.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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