Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги-2025, который состоялся в швейцарском Цюрихе.

23-летняя уроженка Днепра завершила соревнования с результатом 2,02 метра.

Победила австралийка Никола Олислагерс, которой покорилась планка на высоте 2,04 метра. Это ее личный рекорд.

Таким образом, Магучих прервала свою серию из трех подряд выигранных финалов Бриллиантовой лиги. Она трижды в карьере становилась победительницей финала сезона – в 2022, 2023 и 2024 годах.

Еще одна украинка – Юлия Левченко – остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 2,00 метра. Эту высоту 27-летняя уроженка Бахмута сумела взять впервые с 2020 года.

Третьей стала британка Морган Лейк (2,00 метра), обойдя Левченко благодаря меньшему количеству попыток.

Бриллиантовая лига. Финал. Цюрих. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,04 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м

3. Морган Лейк (Великобритания) – 2,00 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 2,00 м

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.