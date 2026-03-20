Магучих завоевала "золото" ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении, Левченко — серебряная призерка

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском городе Торунь.

24-летняя уроженка Днепра триумфовала с результатом 2,01 метра. Эту высоту она покорила с первой попытки.

Магучих — единственная, кому покорилась высота 2,01 метра. Ярослава уже в статусе чемпионки пыталась прыгнуть на 2,06 метра и установить рекорд ЧМ в помещении, но все три ее попытки были неудачными.

Еще одна украинка — Юлия Левченко — выиграла "серебро", завершив соревнования с результатом 1,99 метра. 28-летняя уроженка Бахмута обновила личный рекорд сезона.

Отметим, что Левченко разделила "серебро" с австралийкой Николой Олислагерс и сербкой Ангелиной Топич, которые также с первой попытки взяли высоту 1,99 метра, но не сумели прыгнуть на 2,01 метра.

ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) 2,01 метра

2. Юлия Левченко (Украина) 1,99 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) 1,99 м

2. Ангелина Топич (Сербия) 1,99 м

