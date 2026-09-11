Магучих завоевала "золото" исторического абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" первого в истории абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике, который 11 сентября начался в венгерском Будапеште.

В соревнованиях по прыжкам в высоту, которые стартовали сразу с финала, приняли участие 8 спортсменок. Среди них — три украинки: Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

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Магучих стала победительницей исторических соревнований, со второй попытки взяв высоту 1,99 метра. Она единственная из всех участниц покорила планку на этой высоте.

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В борьбе за "золото" 24-летняя уроженка Днепра обошла серебряную призерку — австралийку Николу Олислагерс (1,95 метра).

Уже в статусе чемпионки Ярослава заказала высоту 2,04 метра, но она ей не покорилась.

"Бронзу" разделили австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич, взявшие высоту 1,91 метра с первой попытки.

Геращенко заняла пятое место с результатом 1,91 метра — эту высоту она взяла со второй попытки. Левченко финишировала шестой — 1,86 метра.

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Абсолютный ЧМ-2026. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,99 метра

2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,95 метра

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,91 метра

3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,91 метра

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5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,91 метра

6. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 метра

6. Ламара Дистин (Ямайка) — 1,86 метра

6. Мария Жодик (Польша) — 1,86 метра

Общий призовой фонд первого в истории абсолютного чемпионата мира составляет 10 миллионов долларов. Для сравнения — Бриллиантовая лига в течение сезона выплачивает атлетам 2,74 млн долларов.

За "золото" на абсолютном чемпионате мира-2026 предусмотрено 150 тысяч долларов призовых, за "серебро" — 75 тысяч долларов, за "бронзу" — 40 тысяч долларов.

Например, чемпионы финала Бриллиантовой лиги-2026 заработали по 60 тысяч долларов, серебряные призеры — 20 тысяч долларов, бронзовые — 9 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл "бронзу" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

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